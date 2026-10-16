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- Украина
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Зеленский впервые встретился с премьером Венгрии Мадьяром: о чем договорились
Венгерский премьер выразил солидарность с Украиной на фоне российской агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провели первую встречу на саммите ЕС в Брюсселе в пятницу, 16 октября.
Об этом Мадьяр сообщил в Facebook.
По словам главы венгерского правительства, во время переговоров стороны приветствовали политическую договоренность между Киевом и Будапештом по обеспечению прав венгерского меньшинства на Закарпатье.
Образование и историческая справедливость
Петер Мадьяр подчеркнул, что важным первым шагом к восстановлению доверия стало принятие Верховной Радой Украины закона об образовании для национальных меньшинств на основе общих договоренностей, а также немедленное начало его практической имплементации украинской стороной.
Кроме того, премьер-министр Венгрии выразил благодарность украинскому парламенту за сентябрьское решение, которым официально признаны преступления против венгров Закарпатья в 1944–1946 годах, связанные с принудительным трудом и массовыми депортациями.
Новый этап в отношениях
По итогам встречи Владимир Зеленский и Петер Мадьяр договорились:
Продолжать координацию на уровне министерств для дальнейшего улучшения положения меньшинств в обеих странах.
Заложить новые основы для развития политических и экономических отношений между Украиной и Венгрией.
Солидарность с Украиной на фоне агрессии РФ
Петер Мадьяр заверил президента Украины в своей полной поддержке на фоне неспровоцированной и несправедливой российской агрессии, которая длится уже пять лет. Венгерский премьер подчеркнул, что его государство готово предоставить всю необходимую дипломатическую помощь для скорейшего достижения прекращения огня и установления длительного и справедливого мира.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ключевыми темами его сегодняшних переговоров в Брюсселе, где проходит заседание Европейского совета, станут поддержка энергетики и ПВО, а также финансовая помощь от ЕС на этот и последующие годы. Об этом глава государства сказал по прибытии на саммит Евросоюза во время совместного с президентами Евросовета и Еврокомиссии общения с медиа.
Ранее мы писали о том, что лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе попросят Владимира Зеленского сдержать публичную критику Дональда Трампа, чтобы не навредить дальнейшей поддержке Украины со стороны США.