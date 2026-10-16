ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
387
Время на прочтение
2 мин

Зеленский впервые встретился с премьером Венгрии Мадьяром: о чем договорились

Венгерский премьер выразил солидарность с Украиной на фоне российской агрессии.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Владимир Зеленский и Петр Мадяр

Владимир Зеленский и Петр Мадяр / Фото: Péter Magyar / facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провели первую встречу на саммите ЕС в Брюсселе в пятницу, 16 октября.

Об этом Мадьяр сообщил в Facebook.

По словам главы венгерского правительства, во время переговоров стороны приветствовали политическую договоренность между Киевом и Будапештом по обеспечению прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

Образование и историческая справедливость

Петер Мадьяр подчеркнул, что важным первым шагом к восстановлению доверия стало принятие Верховной Радой Украины закона об образовании для национальных меньшинств на основе общих договоренностей, а также немедленное начало его практической имплементации украинской стороной.

Кроме того, премьер-министр Венгрии выразил благодарность украинскому парламенту за сентябрьское решение, которым официально признаны преступления против венгров Закарпатья в 1944–1946 годах, связанные с принудительным трудом и массовыми депортациями.

Новый этап в отношениях

По итогам встречи Владимир Зеленский и Петер Мадьяр договорились:

  • Продолжать координацию на уровне министерств для дальнейшего улучшения положения меньшинств в обеих странах.

  • Заложить новые основы для развития политических и экономических отношений между Украиной и Венгрией.

Владимир Зеленский и Петр Мадьяр / Фото: Péter Magyar / facebook.com

Владимир Зеленский и Петр Мадьяр / Фото: Péter Magyar / facebook.com

Солидарность с Украиной на фоне агрессии РФ

Петер Мадьяр заверил президента Украины в своей полной поддержке на фоне неспровоцированной и несправедливой российской агрессии, которая длится уже пять лет. Венгерский премьер подчеркнул, что его государство готово предоставить всю необходимую дипломатическую помощь для скорейшего достижения прекращения огня и установления длительного и справедливого мира.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ключевыми темами его сегодняшних переговоров в Брюсселе, где проходит заседание Европейского совета, станут поддержка энергетики и ПВО, а также финансовая помощь от ЕС на этот и последующие годы. Об этом глава государства сказал по прибытии на саммит Евросоюза во время совместного с президентами Евросовета и Еврокомиссии общения с медиа.

Ранее мы писали о том, что лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе попросят Владимира Зеленского сдержать публичную критику Дональда Трампа, чтобы не навредить дальнейшей поддержке Украины со стороны США.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie