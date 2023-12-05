Зеленский вручил Героям Украины и семьям погибших Героев первые сертификаты на квартиры (фото)

Всем украинским воинам рядового и офицерского состава, которые с начала полномасштабной русской войны получили звание Героя Украины, и членам семей тех, кто удостоен этого звания посмертно, будет присвоено жилье от государства.

Президент Владимир Зеленский вручил Героям Украины и семьям погибших Героев первые сертификаты на квартиры. Отныне начата реализация инициативы Главы государства.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

В ходе церемонии вручения в Мариинском дворце в Киеве Зеленский объявил начало реализации инициативы, основанной по принципу "Украина защищает тех, кто защищает Украину". Глава государства сообщил, что с 24 февраля 2022 года звание Героя Украины было присвоено 360 военнослужащим, 210 из них награждены посмертно.

«Я убежден, что государственная политика в этом вопросе – это не только о достаточном обеспечении, но и прежде всего о достойном отношении. ее ценой жизни", – сказал он.

Президент Владимир Зеленский вручил Героям Украины первые сертификаты на квартиры Фото: ОП

Сегодня, 5 декабря, глава государства вручил первые сертификаты на квартиры: их получили 12 Героев Украины и девять семей павших кавалеров ордена "Золотая Звезда".

В частности, сертификат из рук президента получила жена командира парашютно-десантного батальона майора Виталия Бохонка, который с начала полномасштабной агрессии РФ отличился в боях на Донбассе и погиб в июле 2022 года в Донецкой области.

Также вручен сертификат отцу солдата гранатометного отделения противотанкового взвода Александра Гарбуза, который в марте 2022 взял на себя удар и дал возможность своему подразделению выйти из-под вражеского огня на Харьковщине, попал в плен и был убит российскими военными.

Мать лейтенанта Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло Фото: ОП

Сертификат на квартиру получила мать лейтенанта Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла, который с 2014 года активно участвовал в боях у Савур-Могилы, Песков, Белокаменки, Марьинки, Авдеевки, Зайцева, Счастья и погиб 7 марта 2023 года близ Бахмута, потерпев несовместимые с жизнью ранения.

Напомним, павший в войне с врагом Герой Украины Дмитрий Коцюбайло – легенда украинско-российской войны. Человек, которого уважали и любили. Парень, после Майдана в 18 лет ушедший добровольцем на фронт и без специального военного образования, дорос до комбата.

Тем временем ВСУ показали трогательный ролик ко Дню Вооруженных сил и святому Николаю, созданный волонтерами.

В настоящее время украинские воины держат Авдеевский коксохимический завод. Там ведутся ожесточенные бои. Российские подразделения, пытающиеся подойти , либо отступают, либо их уничтожают ВСУ.

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