Зеленский вручил награды героям Украины и семьям погибших военных

В Мариинском дворце Киева герои и семьи военных, которым присвоили награды посмертно, из рук президента получили ордена.

Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" украинским военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины, и семьям защитников, которые получили награды посмертно.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером 23 мая.

"В Киеве, в Мариинском дворце, в Белом зале Героев Украины я вручил ордена "Золотая Звезда". Воинам, а также родным тех наших Героев, которые отмечены этой наградой посмертно", — отметил президент.

В частности, Зеленский вручил награду сестре матроса Виталия Скакуна. Скакун был сапером 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Молодой сапер взорвал Генический автомобильный мост, остановив продвижение вражеской колонны танков. Это позволило его сослуживцам подготовить достойный отпор врагу. Виталий заминировал мост, но сам спастись уже не успел – взорвался вместе с мостом.

Благодаря его мужеству и героизму удалось существенно задержать наступление сил превосходивших врага и спасти сотни жизней наших военных.

Вечером президент Зеленский подписал указ о награждении украинских воинов. Государственными наградами отмечен 161 военнослужащий ВСУ. Из них 42 – посмертно.

"Вечная память каждому и каждому, кто отдал жизнь за Украину! Вечная слава всем, кто приближает нашу победу", — подытожил глава государства.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что война закончится победой Украины, потому что другого выхода просто нет.

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