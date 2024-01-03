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Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших защитников (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших защитников (видео)

Президент Владимир Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины/Скриншот

Сертификаты на жилье получили герои и родные погибших из разных родов войск и группировок.

Президент Владимир Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев.

Об этом глава государства сообщил в Сети 3 января.

Президент проинформировал, что вручил сертификаты на квартиры тем, кто защищает Украину и на земле, и в небе, и в Черном море. Это герои из разных родов войск и группировок: Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-Морские силы, Десантно-штурмовые войска, Силы спецопераций, Нацгвардия, Госпогранслужба, ГСЧС и СБУ.

"Пусть независимая и сильная Украина всегда будет благодарна каждому, кто сражался ради нее, каждому, кто работал ради нее, каждому, кто может сказать, что украинская жизнь – это его достижение, его результат", – говорится в заявлении Зеленского в Сети.

В телеграм-канале главы государства опубликовано видео с его речью и вручением сертификатов на квартиры.

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Зеленский вручил сертификаты на квартиры защитникам Украины и родным погибших

Зеленский вручил сертификаты на квартиры защитникам Украины и родным погибших

К слову, в конце декабря 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о начале осуществления выплат гражданам, потерявшим жилье в результате российской агрессии.

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Дата публикации
Просмотры
661
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