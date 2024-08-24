Зеленский присвоил Трюдо почетную награду: что это орден

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был награжден за его веские личные заслуги.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Канады Джастина Трюдо орденом Свободы.

Указ о награде был обнародован на сайте президента.

Джастин Трюдо получил орден Свободы за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-канадского сотрудничества, а также за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Орден Свободы — государственная награда Украины, которая присваивается за выдающиеся заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны, консолидации общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, а также за защиту конституционных прав и свобод.

Орден свободы могут получить граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства.

Награждение этим орденом осуществляется указом Президента Украины и может быть повторным. Орден также может быть присужден посмертно. Награжденный получает титул кавалера ордена Свободы.

Процедура награждения и вручения ордена регулируется специальными правилами. Награжденный получает знак ордена и орденскую книгу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 29 июля посетил Харьковский фронт, чтобы поздравить воинов ССО с профессиональным праздником и вручить им государственные награды.

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