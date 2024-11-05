Зеленский вручил "Золотую Звезду" Героя Украины воину инженерных войск, воевавшему на Курщине: что о нем известно

Воин Владислав Плаксивый выполнил проходы в минно-взрывных заграждениях первой линии обороны врага на Курщине и активно участвовал в уличных стрелковых боях.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил "Золотую Звезду" Героя Украины старшему сержанту 48 инженерной Каменец-Подольской бригады Сил поддержки ВСУ Владиславу Плаксивому.
Об этом сообщает Командование сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
С самого начала полномасштабного вторжения РФ участвовал в минировании территорий, уничтожении вражеской бронетехники и боевых действиях под постоянным обстрелом. Умело руководил подразделением, что позволяло выполнять задачи без потерь среди личного состава.
Благодаря инженерным заграждениям, установленным его подразделением, только за четыре месяца 2022 было уничтожено более 20 единиц бронетехники противника. В августе этого года, под интенсивным обстрелом, он проделал проходы в минно-взрывных заграждениях первой линии обороны вражеских войск в Курской области, что позволило украинским силам продвинуться вперед. Владислав Плаксивый также участвовал в рейдовых и уличных боях на Курщине, где получил ранения в результате авиаудара.
Неоднократно получал травмы и ранения, но возвращался в службу после реабилитации. Своим мужеством, профессиональностью и самоотверженностью Плаксивый стал образцом для сослуживцев и способствовал успешному выполнению боевых задач.
Напомним, на Курщине Украина ввела в заблуждение РФ немецкой тактикой времен Второй мировой.
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