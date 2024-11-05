Зеленский вручил "Золотую Звезду" Героя Украины воину инженерных войск, воевавшему на Курщине: что о нем известно

Воин Владислав Плаксивый выполнил проходы в минно-взрывных заграждениях первой линии обороны врага на Курщине и активно участвовал в уличных стрелковых боях.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил "Золотую Звезду" Героя Украины старшему сержанту 48 инженерной Каменец-Подольской бригады Сил поддержки ВСУ Владиславу Плаксивому.

Об этом сообщает Командование сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

С самого начала полномасштабного вторжения РФ участвовал в минировании территорий, уничтожении вражеской бронетехники и боевых действиях под постоянным обстрелом. Умело руководил подразделением, что позволяло выполнять задачи без потерь среди личного состава.

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Благодаря инженерным заграждениям, установленным его подразделением, только за четыре месяца 2022 было уничтожено более 20 единиц бронетехники противника. В августе этого года, под интенсивным обстрелом, он проделал проходы в минно-взрывных заграждениях первой линии обороны вражеских войск в Курской области, что позволило украинским силам продвинуться вперед. Владислав Плаксивый также участвовал в рейдовых и уличных боях на Курщине, где получил ранения в результате авиаудара.

Неоднократно получал травмы и ранения, но возвращался в службу после реабилитации. Своим мужеством, профессиональностью и самоотверженностью Плаксивый стал образцом для сослуживцев и способствовал успешному выполнению боевых задач.

Напомним, на Курщине Украина ввела в заблуждение РФ немецкой тактикой времен Второй мировой.

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