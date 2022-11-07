Зеленский встретился с бизнесменом Говардом Баффетом: о чем говорилось

Владимир Зеленский 7 ноября встретился с бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом. Глава государства поблагодарил за поддержку проекта создание фабрики-кухни.

Об этом на своей странице в соцсети написал сам Владимир Зеленский.

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По его словам, во время встречи они обсудили проект создания фабрики-кухни, которую начала первая леди Елена Зеленская.

“Этот проект имеет большое значение. Также была рассмотрена возможность участия господина Баффета в Фонде восстановления Украины. От имени всех украинцев было в честь вручить Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V степени за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что украинские бойцы сбили иранский беспилотник из стрелкового оружия.

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