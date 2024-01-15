Зеленский встретился с депутатами парламента Швейцарии: что обсуждали (фото, видео)

Обсуждали поддержку Украинской формулы мира, ситуацию на поле боя и важность усилий государств-партнеров для защиты Украины.

В рамках визита в Швейцарскую Конфедерацию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии Эриком Нуссбаумером и председателем Совета кантонов Евой Герцог, а также с председателями партий и фракций Федерального собрания Швейцарии.

Об этом идет речь на сайте президента.

Глава государства поблагодарил за весомую поддержку со стороны Швейцарской Конфедерации суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за гуманитарную помощь нашей стране в условиях полномасштабной агрессии России. Было отмечено, что Швейцария стала первой площадкой для проведения международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоялась в 2022 году в Лугано", – говорится в сообщении.

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Собеседники подробно обсудили поддержку со стороны Швейцарии Украинской формулы мира и дальнейшие шаги по ее имплементации. Президент поблагодарил за успешное проведение встречи советников по национальной безопасности и внешней политике, которая состоялась в Давосе 14 января и собрала представителей более 80 стран и международных организаций.

Президент проинформировал швейцарских парламентариев о ситуации на поле боя и отметил важность усилий государств-партнеров в защиту нашей страны.

Глава государства отметил важность участия Швейцарии в специальном международном трибунале по преступлению агрессии России.

Зеленский поблагодарил за принятие мощного заявления швейцарского парламента в начале полномасштабного российского вторжения.

Собеседники отметили важность обращения президента Украины в Федеральное собрание и народ Швейцарии, которое украинский президент произнес летом 2023 года для консолидации поддержки нашей страны.

Владимир Зеленский также поднял вопрос о признании Федеральным собранием Швейцарии Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

Президент Украины встретился с председателями обеих палат и председателями фракций парламента Швейцарии

Напомним, Зеленский находится с рабочим визитом в Швейцарии. Там он примет участие в Давосском форуме.

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