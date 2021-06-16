Зеленский встретился с действующим председателем ОБСЕ: о чем говорили

Они обсудили ситуацию с безопасностью на востоке и возле границ Украины.

Увеличить количество камер вдоль границы с Россией, повлиять на оккупантов, чтобы открыли пункты пропуска на Донбассе и восстановить мониторинг ОБСЕ в Крыму — вопросы, которые с председателем ОБСЕ обсудил на встрече президент Украины.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

В Украине главенствующая председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде находится с рабочим визитом — на днях она уже побывала на линии разграничения. С президентом Зеленским обсудили высокий уровень военной угрозы и то, как необходимо еще больше усилить меры безопасности вдоль российско-украинской границы.

Президент Украины отметил важность участия шведской стороны в инаугурационном саммите Крымской платформы на высоком уровне.

Новости Украины: какие вопросы обсудил Зеленский с председателем ОБСЕ

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