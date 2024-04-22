Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США.

Об этом президент Украины сообщил 22 апреля.

"Благодарю этот визит после очень мощного и критически важного для нас решения. Народ Украины рассчитывал на это решение. Мы рады, что США остаются с Украиной, что вы остаетесь нашим основным мощным союзником", — сказал он.

В ходе встречи обсуждалась макрофинансовая поддержка, военная помощь, в частности, потребность в артиллерийских снарядах, ракетах дальнего радиуса действия, средствах РЭБ и БпЛА, боевой авиации и поддержке в развитии украинской оборонной промышленности.

Также Зеленский побеседовали о конфискации замороженных активов российских террористов, поддержке Украины на пути в НАТО, гарантиях безопасности, Украинской формуле мира и участии США в первом инаугурационном Саммите мира.

Напомним, Украина получит новый пакет американской военной помощи "очень скоро", а именно после его окончательного одобрения в Конгрессе США. Об этом ранее заявил помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен.

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