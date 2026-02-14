Зеленский встретился с Гераскевичем и наградил орденом Свободы (видео)

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский встретился с украинским скелетонистом, членом национальной олимпийской сборной команды Украины Владиславом Гераскевичем.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице президента Telegram.

Во время встречи с Владиславом Гераскевичем и его отцом, тренером сборной Украины по скелетону Михаилом Гераскевичем президент вручил спортсмену орден Свободы.

«У Украины будут и чемпионы, и олимпийцы. Но главное, что есть у Украины — украинцы. Те, для кого важна правда и память о спортсменах и спортсменках, которых убила Россия и которые никогда больше не смогут принять участие в спортивных соревнованиях из-за российской агрессии», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства поблагодарил Гераскевича за позицию, силу и смелость.

Ранее сообщалось, что Владислав Гераскевич отреагировал на неутешительное для него решение CAS.

Мы ранее информировали, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич после слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) дела по его дисквалификации по Олимпиаде-2026 обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в помощи российской пропаганде.