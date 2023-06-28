Зеленский встретился с главным сержантом 47-й ОМБр Валерием Маркусом (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главным сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерием Маркусом.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Владимира Зеленского в Telegram.

Также читайте На одном направлении в течение суток ВСУ уничтожили почти три роты россиян

Президент заявил, что на днях награждал 47-ю отдельную механизированную бригаду и сегодня встретился с ее представителем.

"Очень важно получать информацию о моральном и боевом духе военных из первых уст. Особенно учитывая, что всегда отважные бойцы "Магуры" сейчас активно участвуют в действиях на фронте", — говорится в сообщении.

Зеленский и Маркус обсудили изменения, внедрение которых в украинской армии реально помогло бы улучшить службу.

"Благодарю Валерия за предложения по цифровизации и внедрению автоматизированных систем учета, которые позволят тратить меньше времени на бумажную работу и оперативно получать нужную информацию, конечно с учетом форм безопасности", — отметил президент.

Кроме того, президент и военный обсудили реформу сержантского корпуса, в том числе обеспечение достойного уровня заработных плат для сержантов в соответствии с их опытом службы.

"Наше войско и все его составные части должны быть современными и обеспечены всем необходимым не только на поле боя", — добавил президент.

Зеленский встретился с Валерием Маркусом

Зеленский встретился с Валерием Маркусом

Зеленский встретился с Валерием Маркусом

Зеленский встретился с Валерием Маркусом

Напомним, ранее сообщалось, что известный украинский военный, главный сержант 47 ОМБр "Магура" Валерий Маркус объявил о срочном сборе средств для его бригады на закупку дронов.

Кроме того, мы ранее информировали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор со своим американским коллегой, главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Читайте также: