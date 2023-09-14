Зеленский встретился с корейским министром Вон Хи Реном: о чем говорилось во время переговоров

Во время присутствовали и представители корейского бизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 сентября встретился с министром земель, инфраструктуры и транспорта Вон Хи Реном и представителями бизнеса Южной Кореи.

Об этом президент сообщил в Telegram-канале.

"Добавляем новую экономическую конкретику к нашим отношениям с Республикой Корея. Встретился с министром земель, инфраструктуры и транспорта Вон Хи Реном и представителями корейского бизнеса", — написал он.

Относительно подробностей встречи Зеленский призвал представителей Кореи к активной работе на украинском рынке.

"Уверен, что такое сотрудничество позволит обеспечить новые рабочие места и новый экономический рост как для Украины, так и для Республики Корея", — добавил он.

Между тем, эксперты сообщают, что Северная Корея может предоставить РФ оружие для длительной войны в Украине. Об этом говорится на фоне встречи диктаторов Путина и Ким Чен Ина во Владивостоке.

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