Король Швеции прибыл в Украину – его встретил Зеленский
Монарх начал свой визит с чествования вместе с президентом павших украинских воинов.
Во Львов сегодня, 17 апреля, приехал король Швеции Карл XVI Густав. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским король почтил память погибших воинов в российско-украинской войне на Лычаковском кладбище.
Об этом сообщил президент Украины в Телеграм.
«Король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину с чествования вместе со мной наших павших воинов. Очень благодарны за это уважение. Память о каждом и каждой для нас очень важна. О защитниках и защитницах Украины, боровшихся против российской агрессии. Они сражались не только за нашу страну, но и за защиту всей Европы, чтобы российское безумие и убийства не пошли дальше. Вечная память нашим павшим героям!» – написал он.
Как передает корреспондент ТСН, во время встречи Зеленский сообщил, что украинские пилоты приступят к тренировкам на шведских истребителях Gripen уже в этом году.
«Об этом сегодня будут говорить с королем Швеции более подробно. Также поблагодарил Швецию за постоянную поддержку, а короля в частности - за содействие в возвращении украинских детей, которых похитила Россия», - сказал президент Украины.
Напомним, министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что именно украинцы должны определять формат своей победы в войне. Стокгольм готов поддержать как военное освобождение Крыма, так и дипломатический путь с позиции силы.