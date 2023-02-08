Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III: фото

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, прибыл в Букингемский дворец, где встретился с королем Чарльзом III.

Об этом пишет CNN.

Президент Украины Владимир Зеленский после своего выступления в парламенте Британии прибыл в Букингемский дворец для встречи с королем Чарльзом III.

Фото: Associated Press

Король лично встретил украинского лидера. Там сейчас идет аудиенция.

Фото: Associated Press

Визит Зеленского в Великобританию

В среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Великобританию. В аэропорту его встретил премьер-министр Риши Сунак. После этого украинский лидер выступил в парламенте Великобритании. Он поблагодарил эту страну за помощь в противостоянии с российскими оккупантами.

Также Владимир Зеленский призвал Британии предоставить Украине современные боевые самолеты, чтобы более эффективно противостоять российским захватчикам.