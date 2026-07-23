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Зеленский встретился с писателем Илларионом Павлюком: что они обсуждали
Президент Украины обсудил с военнослужащим Илларионом Павлюком тактические беспилотники, развитие оборонных технологий и вызовы по пути к удержанию превосходства над РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с военнослужащим и писателем Илларионом Павлюком для обсуждения дальнейшей технологии обороны и применения беспилотников на фронте.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в своих официальных соцсетях.
Во время встречи Владимир Зеленский поблагодарил Иллариона Павлюка за защиту страны и ее культуры. Они обсудили развитие военных технологий и шаги, которые помогут Украине сохранять превосходство российских войск.
В частности, Илларион Павлюк предоставил доклад о практическом применении беспилотных систем тактического уровня и наметил возможные вызовы, с которыми может столкнуться украинская армия в этой сфере.
«Обсудили дальнейшую технологизацию нашей обороны, перспективы развития оборонных технологий. В частности, Илларион доложил о применении беспилотных технологий тактического уровня, видении необходимых шагов по удержанию технологического преимущества над врагом и возможным вызовам на этом пути», — отметил Владимир Зеленский.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский провел встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, увольнение которого вызвало правительственный кризис и массовые протесты.