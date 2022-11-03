Зеленский встретился с президентом Греции в Киеве: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с приехавшей в Киев главой Греции Екатериной Сакелларопулу.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Зеленский поблагодарил Сакелларопулу за визит, который проходит в то время, когда и украинцы, и все европейцы нуждаются в максимальном единстве и взаимодействии, и отметил, что переговоры 3 ноября были содержательными и важными для обеих стран.

"Я могу отметить, что мы действительно работаем вместе с греческой стороной для того, чтобы поскорее закончить эту войну, закончить российскую преступную агрессию и вернуть нормальную жизнь Украине. Именно с этой целью мы развиваем наше сотрудничество в оборонной, политической, экономической, гуманитарной сферах", – сказал он.

Темы переговоров Зеленского и Сакелларопулу

Президент Украины сообщил Сакелларопулу о ситуации на фронте и рассказал о роли вооружения, предоставленного Грецией для защиты украинцев, а именно партии БМП-1.

Также Зеленский напомнил, что Украина стала домом более 100 тыс. греков, однако большинство городов и сел – дома греческого сообщества на украинской земле разрушили оккупанты.

Главы государств обсудили подготовку 9-го пакета санкций ЕС против России, который должен дать мощный ответ агрессору за террор.

Также руководители затронули проблему энергетической угрозы.

В ходе встречи с Екатериной Сакелларопулу было уделено внимание и вопросам восстановления Украины после боевых действий.

Со своей стороны, Екатерина Сакелларопулу отметила, что ее сегодняшний визит свидетельствует о поддержке Украины.

Госпожа президент Греции отметила необходимость восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

"Мы никогда не признаем незаконного присоединения регионов Украины к напавшему на вас государству", — сказала она.

Госпожа президент отметила, что Греция осуждает российскую агрессию, в результате которой гибнут украинцы и наносит ущерб инфраструктуре. Она подчеркнула, что Россия должна ответить за эти преступления.

По словам Екатерины Сакелларопулу, Греция поддерживает санкционную политику против РФ и евроатлантические устремления Украины.

Также в Киеве министр обороны Алексей Резников встретился с минобороны Греции.

Ранее полиция Греции задержала на турецкой границе 92 мигрантов, которых в Турции раздели догола и заставили пересечь границу в лодках.

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