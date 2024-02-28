Зеленский встретился с президентом Молдовы в Тиране: о чем говорили

Главы государств обсудили, в частности, недавние события в Приднестровском регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" провел встречу с президентом Молдовы Маей Санду.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента Украины.

Главы государств обсудили недавние события в Приднестровском регионе Молдовы и попытки России дестабилизировать ситуацию.

"Спасибо за ваши слова поддержки. Мы абсолютно на вашей стороне. Мы поддерживаем вас и ваших людей", – подчеркнул Зеленский.

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Также президент с Санду обсудили функционирование транспортных коридоров для экспорта украинской продукции по территории Молдовы.

"Собеседники подчеркнули, что интеграция Украины и Молдовы в Европейский Союз является общей целью двух стран, и договорились о дальнейшей взаимной поддержке и координации усилий на пути к членству в ЕС", – говорится в сообщении.

Напомним, непризнанное Приднестровье обратилось к России – Совету Федерации и Госдуме – с просьбой защитить от экономического давления Молдовы, ссылаясь на якобы проживание в регионе 220 тысяч российских граждан.

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