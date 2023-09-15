Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел встречу с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

Об этом глава государства сообщил в Телеграмме.

"Сотрудничество нашего государства, всех наших правоохранительных институций, Офиса Генерального прокурора с Международным уголовным судом – абсолютно системное и приближающее реальную ответственность за российские военные преступления. Уже есть первый четкий результат – исторический ордер на арест Путина. Будут и все другие справедливые результаты", — отметил Зеленский.

Напомним, в июле депутаты Европарламента опубликовали новые требования к Международному уголовному суду. Парламентарии призвали судебную инстанцию привлечь к ответственности Александра Лукашенко за пособничество его режима в агрессивной войне РФ против Украины.

13 сентября Европарламент признал Лукашенко причастным к войне против Украины наравне с Путиным.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, занимающейся вывозом украинских детей в Россию.

Однако в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия никогда не признает решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест лидера РФ.

Международный суд принял запросы от 32 стран о поддержке Украины по делу о геноциде против России.

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