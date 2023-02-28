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Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда: видео

Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда: видео

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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Время на прочтение
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Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда: видео

скриншот с видео

Зеленский отметил, что ужасные преступления, которые совершили на территориях Украины российские оккупанты, не должны остаться безнаказанными.

Во вторник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

Об этом сообщается на странице Зеленского в Facebook.

"Во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом сказал, что ужасные преступления, которые совершившили на территориях Украины российские оккупанты, не должны остаться безнаказанными. Виновные в них должны быть привлечены к ответственности", — говорится в сообщении президента.

Зеленский отметил, что с первого дня полномасштабного вторжения России украинское государство чувствует поддержку со стороны Международного уголовного суда.

"Для нас важно услышать сигналы о поддержке и важности правосудия. Это значит, что мы не одни в желании добиться справедливости для Украины и совместно сможем вернуть справедливость для Европы и мира. Чтобы такие ужасающие преступления не могли повториться в будущем даже теоретически", — подытожил глава страны.

Напомним, в четверг, 19 января, Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для Путина и Лукашенко.

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