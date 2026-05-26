Зеленский встретился с соперницей Лукашенко на фоне угрозы наступления с Беларуси: о чем говорили

Встреча Зеленского и Тихановской

Президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Белорусская оппозиционерка вчера прибыла в Киев впервые.

О результатах встречи сообщил Владимир Зеленский.

Зеленский встретился со Светланой Тихановской: что известно

Сегодня, 26 мая, в Киеве состоялся саммит, объединивший 24 страны, прежде всего страны Европы. На нем были представители Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Румынии и Белоруссии.

«Мы все поддерживаем стремление народа Беларуси избавиться от российского вмешательства и знаем, что Россия пытается сейчас еще больше втянуть Беларусь в эту войну против Украины», — написал Владимир Зеленский.

Зеленский добавил, что Украина ценит каждое проявление поддержки от белорусов и знает, что когда-нибудь наступит день, когда Украина и Беларусь снова будут иметь добрососедские отношения.

«Сегодня именно об этом мы говорили со Светланой Тихановской и ее командой, посещающей Киев. Украина никогда не угрожала Беларуси. И мы благодарны тем белорусам, которые с Украиной сейчас, когда решается судьба и нашей независимости, и независимости каждого граничащего с Россией народа», — заявил Зеленский.

Новая угроза наступления с Беларуси — последние новости:

Напомним, в случае выявления признаков подготовки нового наступления с территории Беларуси Силы обороны Украины будут действовать проактивно и на опережение, чтобы не допустить ошибок начала полномасштабного вторжения.

Об этом заявил экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко. По его оценке, повторение сценария февраля 2022 года маловероятно, а главной ударной силой снова станут российские войска, тогда как Минск лишь предоставит свою территорию, базы и логистику.

Главное отличие от ситуации четырехлетней давности заключается в наличии у Украины технологического и стратегического преимущества. Современные асимметричные средства ВСУ позволяют парализовать противника еще до пересечения границы, эффективно блокируя маршруты выдвижения войск, логистические цепочки, командные пункты и вражескую ПВО.

Сейчас украинское командование полностью контролирует ситуацию на северном направлении: граница с Беларусью максимально заминирована, оборудована фортификационными сооружениями и взята под постоянное наблюдение разведки.

Напомним, граница с Беларусью в пределах Волынской области укреплена, а меры по усилению обороны и защиты линии госграницы продолжаются. Как заявила глава Ковельской РВА Ольга Черен, ситуация там спокойная и контролируемая.

Вопросы наращивания способностей Сил обороны и круговой обороны населенных пунктов недавно обсуждали на совещании с Президентом Украины с участием глав пограничных общин.

