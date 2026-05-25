Зеленский встретился со «Слугой народа»: Арахамия рассказал инсайды от президента

Давид Арахамия / © скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский провел встречу с депутатами провластной фракции «Слуга народа».

О деталях встречи рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, на заседании присутствовали: глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и премьер-министр Юлия Свириденко.

«Говорили откровенно — о войне, вызовах для экономики и главной задаче государства на ближайший период», — сказал Арахамия.

По словам главы «Слуги народа», «следующие 6 месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы страны».

«Наш приоритет — обеспечить устойчивость государственных институций, поддержку армии, своевременные выплаты людям, работу энергетики, экономики и местного самоуправления. Также должны продолжать делать шаги, которые приближают нас к вступлению в Евросоюз», — сказал он по итогам совещания с Зеленским.

Отдельно на встрече обсудили дипломатическое направление. Арахамия считает, что Украина нуждается в «реальном движении к миру» — а не заморозке войны

«Для этого нужна сильная позиция государства, единство внутри страны и ответственная работа всех ветвей власти. Сегодня не время для внутренних конфликтов или политических шоу. Время для решений, которые помогут Украине выстоять, укрепить государство и приблизить справедливый мир», — подытожил депутат.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на фронте.

