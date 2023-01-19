Зеленский встретился в Киеве с президентом Евросовета: детали (фото, видео)

В четверг, 19 января, с визитом в Киев прибыл президент Европейского совета Шарль Мишель. Европейский политик встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил глава государства, опубликовав видео и фото со встречи.

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"Приветствую в Украине Президента Европейского совета Шарля Мишеля. Спасибо за постоянную и крепкую поддержку! Начинаем важную встречу", — написал Зеленский в телеграмм-канале.

Позже он проинформировал о содержательных переговорах с главой Европейского совета.

"Украина и Европейский Союз уже добились весомых результатов в нашем историческом сближении. Работаем над тем, чтобы достичь еще больших", — добавил лидер Украины.

На прессконференции по итогам переговоров Зеленский подчеркнул, что "наша цель – это полноправное членство Украины в Евросоюзе. И я уверен, что мы достигнем этой цели. Уже в этом году мы должны начать переговоры по членству Украины в ЕС. Есть большая мотивация, большое желание и идем вперед".

Зеленский поблагодарил Мишеля за поддержку институционального развития Украины, за лидерство и лидерскую поддержку Украины.

Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для Путина и Лукашенко

19 января Европарламент принял решение о создании специального трибунала для высшего руководства России, в частности главы Кремля Владимира Путина, а также самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за преступления агрессии против Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это "в важнейший шаг к привлечению к ответственности российского руководства и предотвращению таких преступлений в будущем".

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