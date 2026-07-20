Зеленский вторично провел встречу с еще одним генералом: станет ли он новым главкомом

Владимир Горбатюк

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский уже во второй раз провел встречу с генералом Владимиром Горбатюком.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Зеленский назвал встречу «содержательной».

Реклама

Обсуждаем стратегию защиты Украины и детали взаимодействия с нашими партнерами. Ускоряем реализацию договоренностей о поставках», — рассказал президент.

Других деталей он не уточнил.

Заметим, что это уже вторая встреча главы государства с Горбатюком через два дня. Вчера Зеленский виделся с Горбатюком, который прибыл в ОП вместе с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.

Что известно о Владимире Горбатюке

Владимир Горбатюк родился в 1982 году в Винницкой области.

Реклама

По информации из открытых источников, в апреле 2014 майор Горбатюк был командиром ротации украинского контингента в частично признанной стране Косово.

В 2015 году Горбатюк стал командиром новой 54-й отдельной механизированной бригады, которая дислоцировалась в Бахмуте.

По состоянию на 2021 год был начальником штаба — заместителем командующего войсками оперативного командования «Запад».

В феврале 2022 года, в начале полномасштабного вторжения РФ, защищал Житомирщину от российского нашествия. Напомним, что российские войска тогда зашли не только на Киевщину, но и на север Житомирщины.

Реклама

Как пишет Малинский городской совет, именно под его непосредственным руководством в феврале-марте 2022 осуществлялось управление боевыми бригадами, которые мужественно сдерживали и уничтожали врага на подходах к Малину (Житомирщина), а затем освобождали северные регионы нашей страны.

Ранее Генеральный штаб опроверг слухи в СМИ о возможной отставке Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.

Напомним, что на митингах после отставки министра обороны, кроме поддержки Федорову, люди скандируют Сырского в отставку.

Новости партнеров