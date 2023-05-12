Зеленский ввел новые санкции против лиц, помогавших РФ контролировать "Запорожсталь"

Президент отметил, что власти запускают процедуру конфискации российской доли – они будут работать для Украины и украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций против лиц, помогавших России контролировать завод "Запорожсталь".

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Сегодня у нас санкционный день. Есть несколько санкционных пакетов, подписал соответствующие указы. Первый санкционный пакет — относительно "Запорожстали". Своим указом наложил ограничительные меры на 41 лицо — 13 физических и 28 юридических, — с помощью которых РФ сохраняла контроль над предприятием, вредила нашей экономике", — отметил он.

Президент добавил, что власти запускают процедуру конфискации российской доли – они будут работать для Украины и украинцев.

По данным Минюста, на сегодняшний день в Украине известно о 230-250 активах подсанкционных лиц, которые можно взыскать в пользу государства.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что некоторые дружественные к Украине государства помогают РФ обходить санкции.