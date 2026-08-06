Зеленский ввел новый профессиональный праздник: кого он касается

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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В Украине появился новый профессиональный праздник для военных, отвечающих за связь и кибербезопасность. Его будут отмечать каждый год в августе.

Об этом говорится в указе президента Украины №713/2026, который подписал Владимир Зеленский.

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Согласно документу, новый день профессионального праздника установлен для чествования мужества и героизма воинов, проявляющих устойчивость в борьбе за независимость и территориальную целостность государства, а также для развития военных традиций.

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«Установить в Украине День войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 8 августа», — говорится в Указе.

В свою очередь, предыдущий указ президента Украины от 1 февраля 2000 года № 154/2000 «О Дне войск связи» утратил силу. Новый документ начинает действовать со дня его официальной публикации.

Напомним, ранее мы писали, будет ли выходной в День Независимости Украины 2026 года.

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