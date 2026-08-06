- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 754
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский ввел новый профессиональный праздник: кого он касается
Владимир Зеленский ввел День войск связи и кибербезопасности ВСУ.
В Украине появился новый профессиональный праздник для военных, отвечающих за связь и кибербезопасность. Его будут отмечать каждый год в августе.
Об этом говорится в указе президента Украины №713/2026, который подписал Владимир Зеленский.
Согласно документу, новый день профессионального праздника установлен для чествования мужества и героизма воинов, проявляющих устойчивость в борьбе за независимость и территориальную целостность государства, а также для развития военных традиций.
«Установить в Украине День войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 8 августа», — говорится в Указе.
В свою очередь, предыдущий указ президента Украины от 1 февраля 2000 года № 154/2000 «О Дне войск связи» утратил силу. Новый документ начинает действовать со дня его официальной публикации.
Напомним, ранее мы писали, будет ли выходной в День Независимости Украины 2026 года.