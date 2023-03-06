Зеленский ввел Павлюка в состав Ставки: что о нем известно

Соответствующий указ обнародован в понедельник, 6 марта, на сайте президента.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел генерала Александра Павлюка, назначенного ранее первым заместителем министра обороны, в состав ставки Верховного главнокомандующего.

Указ опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего Павлюка Александра Алексеевича — первого заместителя министра обороны Украины", — отмечается в документе.

Справка:

Павлюк Александр Алексеевич родился 20 августа 1970 года в городе Новоград-Волынский.

Образование: в 1991 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище. В 2004 году – Национальную академию обороны Украины.

Карьера

с августа 1991 по август 1993 гг. — командир танкового взвода (47 гв. танковой дивизии (позывной Редис) 3-й Общевоенной Краснознаменной армии) г. Хилерслебен Западной группы войск, ФРГ

с августа 1993 по сентябрь 1997 гг. — командир танковой роты (30 танковая дивизия) г. Новоград-Волынский на Житомирщине

с сентября 1997 по ноябрь 1999 гг. — заместитель начальника штаба танкового полка г. Новоград-Волынский на Житомирщине

с ноября 1999 по август 2003 гг. — командир танкового батальона г. Новоград-Волынский на Житомирщине

с марта 2005 по июль 2006 гг — заместитель командира бригады г. Новоград-Волынский в Житомирской области

с июля 2006 по март 2007 гг. — командир украинских миротворческих войск в Косово

10 апреля 2007 года передал полномочия подполковнику Евгению Чумаченко

с марта 2007 по февраль 2009 гг. — заместитель командира бригады г. Новоград-Волынский Житомирской области

с февраля 2009 по сентябрь 2010 — начальник штаба бригады г. Новоград-Волынский на Житомирщине

с сентября 2010 по март 2015 гг. — командир 24-й отдельной механизированной бригады имени Даниила Галицкого, г. Яворов Львовской области

23 августа 2015 года Александру Павлюку было присвоено воинское звание генерал-майора

с марта 2017 года по апрель 2020 года — командующий войсками Оперативного командования "Запад"

23 августа 2018 года указом президента Украины № 242/2018 присвоено воинское звание генерал-лейтенанта

с лета 2020 года — командующий подготовкой командования Сухопутных Войск ВС Украины

с 28 июля 2021 года по 15 марта 2022 года — командующий Объединенными силами

14 февраля 2023 года Кабинет министров назначил Александра Павлюка первым заместителем министра обороны Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел 6 марта заседание Ставки верховного главнокомандующего, ему доложили о ситуации по основным направлениям фронта.