Зеленский ввел персональные санкции: как наказали Бойко, Шуфрича и других

Больше всего ограничений наложено на 14 человек, среди которых бывшие и действующие народные депутаты.
В воскресенье, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против ряда лиц, распространяющих российскую пропаганду или помогающих России продолжать войну. В перечне подсанкционных лиц действующие и бывшие народные депутаты Украины.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
Больше всего ограничений наложено на 14 человек: нардепа от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича и его однопартийца Олега Волошина; беглого экс-нардепа Евгения Мураева; лидера запрещенной Коммунистической партии Петра Симоненко; пропагандистку по пророссийскому ресурсу "Страна.ua" Светлану Крюкову; шахматиста-предателя, выступающего за Россию, Сергея Карякина; псевдочиновника "ДНР", бывшего "регионала" Евгения Горохова; донецкого предпринимателя, экс-регионала Леонида Байсарова; приспешника боевиков "ДНР" Александра Однораленко; промышленника, экс-"регионала" Леонида Литвинова; актрису-коллаборантку Ружену Рублеву; бывшего украинского артиста балета, хореографа Вадима Писарева; российского поэта-путиниста Илью Резникова; российского оперного певца, поддерживающего войну, Василия Герелла.
Согласно решению СНБО, на них наложены следующие санкции:
- лишение государственных наград Украины, других форм празднования;
- блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
- ограничение торговых операций (полное прекращение);
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
- остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
- прекращение действия или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, прекращения действия или остановки действия специальных разрешений на пользование недрами;
- запрещение распространения медиа на территории Украины;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;
- запрещение пользования радиочастотным спектром Украины;
- ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей (полное прекращение);
- запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц – резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования продажа товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно настоящему Закону;
- запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);
- полный или частичный запрет на совершение сделок относительно ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно настоящему Закону (полный запрет);
- запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность;
- прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны;
- запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
- аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений;
- запрет на приобретение в собственность земельных участков;
- другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным настоящим Законом (лишение воинских званий, специальных званий, классных чинов; запрет заключения договоров и совершение сделок).
На российского олигарха Константина Григоришина наложено 16 запретов:
- лишение государственных наград Украины, других форм празднования;
- блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
- ограничение торговых операций (полное прекращение);
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
- остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;
- запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц – резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования продажа товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно настоящему Закону;
- запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);
- полный или частичный запрет на совершение сделок относительно ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно настоящему Закону (полный запрет);
- запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность;
- прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны;
- запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений;
- запрет на приобретение в собственность земельных участков;
- другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным настоящим Законом (запрет выплаты дивидендов или других платежей, связанных с корпоративными правами (правом собственности на долю, акции, паи) в пользу санкционного лица и лиц, действующих от его имени).
К народному депутату от запрещенной ОПЗЖ Юрию Бойко, российскому музыканту-путинисту Юрию Башмету и бывшему иностранному члену Нацакадемии наук Украины, стороннику войны и члену "Единой России" Виктору Садовничему применена только одна санкция — они лишены государственных наград Украины и других форм празднования.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №38/2025, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 19 января 2025 года.
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