Зеленский ввел санкции еще против 178 человек: сколько будут действовать ограничения

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкции против 178 граждан России.

Указ, датированный 11 июня, был опубликован на сайте офиса президента.

Согласно указу, решение о санкциях СНБО также приняло 11 июня. Ограничения будут действовать пять лет. Санкции предусматривают:

блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

полное прекращение торговых операций;

прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

запрещение участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

запрет на захождение иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины;

запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Напомним, в конце мая Зеленский утвердил санкции Совета нацбезопасности и обороны против 220 российских, белорусских кипрских и чешских компаний и 51 физического лица. Эти ограничения будут действовать следующие 10 лет.