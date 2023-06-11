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Зеленский ввел санкции еще против 178 человек: сколько будут действовать ограничения

Зеленский ввел санкции еще против 178 человек: сколько будут действовать ограничения

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Большинство лиц в обновленном санкционном списке имеют гражданство РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкции против 178 граждан России.

Указ, датированный 11 июня, был опубликован на сайте офиса президента.

Согласно указу, решение о санкциях СНБО также приняло 11 июня. Ограничения будут действовать пять лет. Санкции предусматривают:

  • блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
  • полное прекращение торговых операций;
  • прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
  • остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • запрещение участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;
  • запрет на захождение иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины;
  • запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;
  • запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Напомним, в конце мая Зеленский утвердил санкции Совета нацбезопасности и обороны против 220 российских, белорусских кипрских и чешских компаний и 51 физического лица. Эти ограничения будут действовать следующие 10 лет.

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