Зеленский ввел санкции против 51 человека и 134 компаний: кто попал в список

Под санкции оказались граждане Кипра, Украины и РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие еще два решения Совета национальной безопасности Украины о введении новых экономических санкций. Их внедрили против 51 человека и 134 компаний.
Об этом идет речь в указах на сайте Офиса президента.
Первый указ применяет санкции против 119 компаний. Чудеса входят в основном российские предприятия на территории РФ, а также "Автодель ГАЗ" в Крыму.
"Под санкции попали 43 физических лица, среди которых — россияне, граждане Украины и Латвии", — говорится в сообщении.
По второму указу под санкции попали 8 физических лиц, в том числе граждане Кипра, Украины и России. Под ограничения также оказались 15 компаний, часть из них расположена во временно оккупированном Крыму.
В Палате представителей группа конгрессменов обратилась с письмом к советнику национальной безопасности США Джейку Салливану с предложением ужесточить энергетические санкции против РФ.
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