Под санкции оказались граждане Кипра, Украины и РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие еще два решения Совета национальной безопасности Украины о введении новых экономических санкций. Их внедрили против 51 человека и 134 компаний.

Об этом идет речь в указах на сайте Офиса президента.

Первый указ применяет санкции против 119 компаний. Чудеса входят в основном российские предприятия на территории РФ, а также "Автодель ГАЗ" в Крыму.

"Под санкции попали 43 физических лица, среди которых — россияне, граждане Украины и Латвии", — говорится в сообщении.

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По второму указу под санкции попали 8 физических лиц, в том числе граждане Кипра, Украины и России. Под ограничения также оказались 15 компаний, часть из них расположена во временно оккупированном Крыму.

В Палате представителей группа конгрессменов обратилась с письмом к советнику национальной безопасности США Джейку Салливану с предложением ужесточить энергетические санкции против РФ.

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