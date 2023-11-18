Зеленский ввел санкции против Азарова, Табачника, Царева и еще почти 40 юрлиц

В санкционный список Украины попали, в частности, лица, причастные к депортациям украинских детей с оккупированных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел в действие решение СНБО от 18 ноября 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Об этом стало известно из указов президента №758/2023, №759/2023.

Так, в частности, санкции введены против Дмитрия Саблина, Дмитрия Святаша, Дмитрия Табачника, Юрия Кота, Николая Азарова, Сергея Аксенова, Олега Царева.

В другом приложении к решению СНБО, подписанному президентом, указано еще 100 физических лиц. Кроме того, санкционный список насчитывает 37 юридических лиц, вероятно, причастных к депортациям украинских детей с оккупированных территорий.

Также под санкции попала некоммерческая организация "Квартал Луи", основанная нынешней уполномоченной по правам ребенка Российской Федерации Марией Львовой-Беловой, ордер на арест которой в рамках дела о незаконной депортации и перемещении украинских детей был выдан Международным уголовным судом в марте 2023 года.

Санкции вводятся соответственно на 5 и 10 лет. Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны, введенного в действие этими указами, возлагается на секретаря СНБО. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, 15 ноября Европейская комиссия передала Совету ЕС проект 12-го пакета санкций против России за войну против Украины. Еврокомиссия предлагает распространить санкции на еще 120 человек и компаний, сыгравших роль "в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины".

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