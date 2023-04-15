Зеленский ввел санкции против дочери Шойгу и 80 российских спортсменов

Список россиян, в отношении которых Украина ввела санкции, расширен на 87 фамилий

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении персональных специальных экономических или иных ограничений.

Соответствующим указом, который в субботу, 15 апреля, обнародован на сайте президента, список россиян, в отношении которых Украина ввела санкции, расширен на 87 фамилий.

В список попали, в частности, 32-летняя дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу, а также гимнастка Светлана Хоркина, фигурист Илья Авербух, футболисты Игорь Акинфеев и Динияр Билялетдинов.

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Персональные санкции предусматривают, в частности, блокирование активов, запрет на выведение капитала за пределы Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, запрещение передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности. Срок их действия – 50 лет.

Другим указом, также опубликованным сегодня, президент Зеленский ввел в действие еще одно решение СНБО о применении санкций против 351 физического и 254 юридических лиц Российской Федерации. При составлении списков лиц, к которым применены ограничения, учитывались предложения СБУ.

Напомним, 12 апреля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении новых санкций против России, в основном касающихся окружения близкого к Путину олигарха Алишера Усманова.

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