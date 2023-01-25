Зеленский ввел санкции против Новинского и других представителей РПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Вадима Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ.

Глава государства ввел санкции против сторонника УПЦ МП Вадима Новинского и других представителей РПЦ.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в документе.

Контроль за исполнением решения СНБО будет осуществлять секретарь СНБО. Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, ранее СБУ опубликовала полный список лиц, попавших под санкции СНБО: это 10 представителей УПЦ МП или тесно связанных с этой организацией.

В частности, санкции наложены на украинского экс-нардепа Вадима Новинского, который по совместительству является клириком УПЦ. Под ограничение попал наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Петр Лебедь, известный под прозвищем "Паша Мерседес".

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