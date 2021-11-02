Зеленский ввел санкции против причастных к российским "выборам" в ОРДЛО и оккупированном Крыму

Зеленский ввел санкции против причастных к российским "выборам" в ОРДЛО и оккупированном Крыму

В общей сложности санкции ввели в отношении 141 физического лица и 49 юридических лиц.

Президент Владимир Зеленский подписал 4 указа, согласно которым ввел в действие экономические санкции в отношении причастных к проведению "выборов" в Госдуму России на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

"Согласно статье 107 Конституции Украины, постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в документах.

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры применяются как к физическим лицам, так и к юридическим. В частности, речь идет о таких санциях:

блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

лишение государственных наград Украины, других форм празднования;

другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным Законом Украины "О санкциях"

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений и другие.

В общей сложности санкции ввели в отношении 141 физического лица и 49 юридических лиц. Среди юридических лиц – компании, зарегистрированные в Крыму, России и субъектах РФ, а также "Следственный изолятор № 1 в Симферополе".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции за проведение выборов в Государственную Думу РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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