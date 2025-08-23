Зеленский ввел санкции против близких родственников Путина

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин и президент РФ Владимир Путин / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа по синхронизации и введении новых санкций против физических и юридических лиц, которые помогают РФ вести войну против Украины. В перечне подсанкционных лиц — близкие родственники российского президента Владимира Путина и приближенные к Кремлю бизнесмены.

Об этом стало известно из обнародованных в субботу, 23 августа, указов на официальном сайте президента Украины.

В частности, в санкционный список попали:

Людмила Очеретная — бывшая жена главы Кремля;

Артур Очеретный — нынешний муж бывшей жены Путина;

Михаил Путин — двоюродный брат российского президента;

Михаил Шеломов — племянник Путина;

Игорь Зеленский — российский балетмейстер, бывший муж дочери Путина.

Санкции предусматривают блокирование активов, запрет въезда в Украину, ограничение торговых операций и транзита сроком на 10 лет.

Из указа № 612/2025 стало известно, что речь идет о 4 гражданах Ирана, 6 украинцах, 10 людях из РФ и еще 8 человек, которые имеют и украинское, и российское гражданства.

Под ограничения, в частности, попали российские «военкоры» Елена Бобкова, Ренат Шавло, Алексей Гавриш и Дмитрий Макеев, экс-советник главаря «ЛНР» Юлия Величко, «омбудсмен» на оккупированной Россией Херсонщине Сергей Георгиев, владельцы казино Pin-Up Игорь и Марина Ильины.

Также Владимир Зеленский подписал указ № 613/2025, который синхронизирует в Украине нынешние санкции Канады. Под ограничения попали 139 физических лиц и компаний, работающих на российскую войну.

Санкции касаются граждан России, Хорватии, Австрии, США, Украины, Беларуси и Ирана.

Среди юридических лиц — компании из России, Швейцарии, ОАЭ, Сингапура, Мали, Судана Латвии, Германии, Китая, Беларуси, Кипра и Центральноафриканской Республики.

Речь идет о 74 физических и 65 юридических лицах, которые причастны к промышленной и энергетической отраслям РФ, российскому ВПК, пропаганде российских нарративов за рубежом, информационным операциям против Украины, а также о представителях органов государственной власти России и силовых структур Беларуси.

В частности, это:

«Олчипс», поставляющая в РФ товары двойного назначения, такие как микроэлектроника;

китайские «Хенгуэ Тек» — поставщик электронных интегральных схем — и «Вай-эл-эйч Электроникс Эйч-кей Ко» — дистрибьютор электронных компонентов;

кипрский «Азия Шиппинг Холдинг» — владелец судов, перевозящих оружие и боеприпасы из КНДР в РФ;

«Парамаунт Энерджи энд Коммодитис СА», связанная с российской торговлей нефтью;

лица, имеющие отношение к компании «Трансморфлот» и Архангельскому морскому порту.

«Эти санкции также уже частично синхронизированы у европейских партнеров. Украина продолжит работать над синхронизацией санкций других союзников, а также вместе с партнерами готовит решение по синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров», — говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Напомним, Европейский Союз настроен и в дальнейшем оказывать давление на Россию. Следующий, 19-й пакет санкций, будет принят в начале сентября.