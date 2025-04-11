- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский ввел санкции против пророссийских пропагандистов: кто в перечне
В список попали 71 человек и 18 пророссийских медиа.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против пророссийских пропагандистов.
Соответствующий указ опубликован в пятницу, 11 апреля, на сайте президента.
В список попали 71 человек и 18 пророссийских медиа.
Среди известных людей в этом списке — бывший руководитель канала «112» Артем Марчевский, политологи Вадим Карасев и Андрей Мишин, а также телеведущий и блогер Александр Шелест.
Санкции также коснулись донбасских журналистов Рамиля Замдыханова и Игоря Гомольского, российских пропагандистов, в частности, военного корреспондента Александра Сладкова и главного редактора сайта «Украина.ру» Искандера Хисамова.
Под ограничение попал также перебравшийся в Россию украинский продюсер Юрий Бардаш.
Среди попавших под санкции пророссийских медиа проект Виктора Медведчука «Другая Украина».
Напомним, ранее в санкционный список СНБО попали 5 человек, среди которых и 5-й президент и действующий народный депутат Петр Порошенко.