Зеленский ввел санкции против пророссийских пропагандистов: кто в перечне

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против пророссийских пропагандистов.

Соответствующий указ опубликован в пятницу, 11 апреля, на сайте президента.

В список попали 71 человек и 18 пророссийских медиа.

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Среди известных людей в этом списке — бывший руководитель канала «112» Артем Марчевский, политологи Вадим Карасев и Андрей Мишин, а также телеведущий и блогер Александр Шелест.

Санкции также коснулись донбасских журналистов Рамиля Замдыханова и Игоря Гомольского, российских пропагандистов, в частности, военного корреспондента Александра Сладкова и главного редактора сайта «Украина.ру» Искандера Хисамова.

Под ограничение попал также перебравшийся в Россию украинский продюсер Юрий Бардаш.

Среди попавших под санкции пророссийских медиа проект Виктора Медведчука «Другая Украина».

Напомним, ранее в санкционный список СНБО попали 5 человек, среди которых и 5-й президент и действующий народный депутат Петр Порошенко.