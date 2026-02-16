Петиция Гераскевича: кто из россиян попал в санкционный список в указе Зеленского

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Владимир Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов и должностных лиц. Эти люди поддержали войну, причастны к похищению украинских детей или незаконно ездили в оккупированные регионы.

Об этом стало известно из Указа президента №123/2026.

Как говорится в указе, санкционный пакет был сформирован по предложению Службы безопасности Украины. Также предложения базировались на петиции, которую инициировал известный украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Решение предусматривает блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на въезд на территорию Украины и лишение государственных наград Украины.

Реклама

Кто попал в список

В обновленный санкционный перечень вошли следующие лица:

Байдусов Евгений Александрович

Ганишев Имам Гасанович

Дашанимаева Светлана Вадимовна

Дворкович Аркадий Владимирович

Егорян Яна Карапетовна

Ларин Владислав Владимирович

Мельникова Ангелина Романовна

Таймазова Мадина Андреевна

Храмцов Максим Сергеевич

Чудинов Федор Александрович

«Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе.

Что известно о ситуации с Гераскевичем

Напомним, 9 февраля украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил на официальной тренировке зимней Олимпиады-2026 в шлеме с фото украинских спортсменов, погибших в результате российского вторжения в Украину.

А уже 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование «шлема памяти».

Реклама

Владислав с этим категорически не согласился и по специальной процедуре подал апелляцию в CAS.

Однако иск украинского скелетониста против МОК был отклонен.

На эту ситуацию отреагировал и президент Украины. В свою очередь Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм.