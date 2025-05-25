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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленский ввел санкции против владельца онлайн-казино, экснардепа и сына Богуслаева (весь список)

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничения на торговые операции, аннулирование лицензий и другие ограничительные меры, предусмотренные законодательством.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении новых персональных санкций против ряда лиц, связанных с государством-агрессором Россией.

Соответствующие указы №344/2025 и №345/2025 опубликованы на сайте главы государства 25 мая.

Под ограничение попал владелец российского онлайн-казино Pin-Up Дмитрий Пунин, а также связанные с ним физические и юридические лица, включая ряд организаций, связанных с Pin-Up.

Санкции также введены против:

  • Александра Богуслаева - сына бывшего президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в сотрудничестве с РФ;

  • Игоря Мосийчука - бывшего народного депутата Украины;

  • Ахмед Дудаев — министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни;

  • Сергея Лалакина - члена наблюдательного совета Союза десантников России;

  • Ростислав Шапошников — российский блоггер, известный распространением прокремлевской пропаганды.

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничения на торговые операции, аннулирование лицензий и другие ограничительные меры, предусмотренные законодательством.

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Алексея Арестовича.

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