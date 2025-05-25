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Зеленский ввел санкции против владельца онлайн-казино, экснардепа и сына Богуслаева (весь список)
Санкции предусматривают блокировку активов, ограничения на торговые операции, аннулирование лицензий и другие ограничительные меры, предусмотренные законодательством.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении новых персональных санкций против ряда лиц, связанных с государством-агрессором Россией.
Соответствующие указы №344/2025 и №345/2025 опубликованы на сайте главы государства 25 мая.
Под ограничение попал владелец российского онлайн-казино Pin-Up Дмитрий Пунин, а также связанные с ним физические и юридические лица, включая ряд организаций, связанных с Pin-Up.
Санкции также введены против:
Александра Богуслаева - сына бывшего президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в сотрудничестве с РФ;
Игоря Мосийчука - бывшего народного депутата Украины;
Ахмед Дудаев — министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни;
Сергея Лалакина - члена наблюдательного совета Союза десантников России;
Ростислав Шапошников — российский блоггер, известный распространением прокремлевской пропаганды.
Санкции предусматривают блокировку активов, ограничения на торговые операции, аннулирование лицензий и другие ограничительные меры, предусмотренные законодательством.
Напомним, ранее Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Алексея Арестовича.