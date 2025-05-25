Зеленский ввел санкции против владельца онлайн-казино, экснардепа и сына Богуслаева (весь список)

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении новых персональных санкций против ряда лиц, связанных с государством-агрессором Россией.

Соответствующие указы №344/2025 и №345/2025 опубликованы на сайте главы государства 25 мая.

Под ограничение попал владелец российского онлайн-казино Pin-Up Дмитрий Пунин, а также связанные с ним физические и юридические лица, включая ряд организаций, связанных с Pin-Up.

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Санкции также введены против:

Александра Богуслаева - сына бывшего президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в сотрудничестве с РФ;

Игоря Мосийчука - бывшего народного депутата Украины;

Ахмед Дудаев — министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни;

Сергея Лалакина - члена наблюдательного совета Союза десантников России;

Ростислав Шапошников — российский блоггер, известный распространением прокремлевской пропаганды.

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничения на торговые операции, аннулирование лицензий и другие ограничительные меры, предусмотренные законодательством.

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Алексея Арестовича.