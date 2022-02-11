Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "Наш" и "Макси-ТВ"

Предварительно решение приняли во время выездного заседания СНБО на основе представления Службы безопасности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы №51-52 о введении санкций против трех компаний, связанных с телеканалами "НАШ" и "Макси-ТВ". Финансовые ограничения введены на 5 лет.
Соответствующие указы появились на сайте офиса президента 11 февраля.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в документе.
Отмечается, что МИД должен проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
В частности, под санкции попали компания "Наша Прага" (телеканал "Макси-ТВ"), "НАШ 24", "НАШ 365" и компания "Demosena Investments Ltd", непосредственно являющаяся владельцем всех этих компаний. Она расположена на Кипре в Лимасоле.
Среди ограничений, применяемых:
- блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- ограничение торговых операций,
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств,
- запрещение пользования радиочастотным ресурсом Украины;
- ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей,
- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины и т.д.
Напомним, во время выездного заседания Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел на пять лет санкции против телеканалов "НАШ" и "Макси-ТВ".
Об итогах заседания Совета нацбезопасности и обороны – в материале ТСН.ua.
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