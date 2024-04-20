Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению работы онлайн-казино

Президент Владимир Зеленский 20 апреля ввел в действие решение СНБО "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

Об этом говорится в Указе президента №234.

Документ, в частности, предлагает запреты на время действия военного состояния доступ к азартным играм для военнослужащих.

СНБО поручил Кабинету министров:

разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ и других военных формирований;

запретить регистрировать несколько аккаунтов для одного игрока, а также определить лимит времени в игре в неделю;

обязать организатора азартных игр установить лимит для игрока перед началом игры с возможностью изменения такого лимита не чаще одного раза в месяц;

внедрить государственную систему онлайн-мониторинга;

провести национальную информационно-разъяснительную кампанию по опасности азартных игр, блокировку нелегальных сайтов, где предоставляется доступ к азартным играм.

Главнокомандующий ВСУ и руководители военных формирований во время военного положения должны ввести запрет для военных по доступу к онлайн-казино.

СБУ должна в течение двух месяцев провести проверки организаторов азартных игр.

Нацбанку в течение двух месяцев необходимо утвердить рекомендации банкам по блокированию платежей граждан кредитными средствами на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх.

Министерству цифровой трансформации Украины провести в месячный срок переговоры с компаниями "Apple" и "Google" по поводу запрета размещения приложений с азартными играми без соответствующей лицензии в зоне "UA" в их магазинах приложений.

Министерство здравоохранения обязали в течение трех месяцев разработать клинический протокол лечения от игровой зависимости.

Напомним, на фронте погиб военнослужащий и общественный деятель Павел Петриченко, который в марте зарегистрировал петицию на сайте ОП о запрете азартных игр и доступе к онлайн-казино для военнослужащих на время действия военного положения.

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