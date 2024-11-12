Зеленский ввел в действие санкции против лиц и предприятий из России и Беларуси

Президент Зеленский ввел очередные санкции против лиц и компаний из РФ и Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по применению санкции против физических и юридических лиц из России и Беларуси.

Об этом стало известно из соответствующих указов главы государства.

Согласно указу № 761/2024, вводятся санкции против 15 физических лиц, имеющих российское гражданство, а также 39 юридических лиц из России, Беларуси и оккупированных территорий Украины.

В частности, среди подсанкционных лиц – оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев и "председатель законодательного собрания" города Владимир Немцев.

Под ограничениями теперь ООО "НСКТрейд" из Беларуси.

Также указом №762/2024 вводятся санкции против 63 юридических лиц из России. Среди них – ООО "Шереметьево Хендлинг", ООО "Домодедово Эрпорт Хендлинг", ЗАО "Виппорт", расположенное в аэропорту "Внуково", АО "Восток Техникал Сервис", ООО "Аэропорт Сервис".

Напомним, европейские дипломаты готовятся изменить режим санкций против России, поскольку возможное возвращение бывшего президента США Дональда Трампа может подорвать усилия Запада по изоляции Москвы.

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