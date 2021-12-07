Зеленский ввел в действие санкции против владельцев авиакомпаний, которыми Медведчук и Козак летали в Россию

Зеленский ввел в действие санкции против владельцев авиакомпаний, которыми Медведчук и Козак летали в Россию

Санции наложены на три года.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против новых владельцев самолетов, которыми народные депутаты от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и Тарас Козак летали в Москву.

Соответствующий указ №625 появился на сайте офиса президента 7 декабря.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября 2021 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в документе.

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Этот указ вступает в силу со дня опубликования.

В санкционный список попали три компании:

Alpha Bravo Aviation LLC (штат Невада, США); G200 203, LLC (штат Флорида, США); Cascade Holdings (Каймановые острова).

Стоит отметить, что новых владельцев самолетов связывают с компанией JET4U SRL. Именно эта компания в феврале 2021 года подверглась санкциям из-за полетов в Россию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением законодательства. По информации СМИ, эта компания принадлежит нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Среди ограничительных мер – блокирование активов компаний, ограничение на торговые операции, частичное или полное прекращение полетов над территорией Украины и ряд других ограничений.

"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", — добавляется в указе.

Напомним, в начале ноября СБУ не пустила в Украину самолет подсанкционного нардепа. Тогда СМИ писали, что речь шла о Казаке.