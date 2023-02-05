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Зеленский ввел в действие санкции СНБО против атомной отрасли России

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Зеленский ввел в действие санкции СНБО против атомной отрасли России

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский президент сообщил, что Украина работает с западными партнерами, чтобы атомная отрасль России была под глобальными санкциями.

В воскресенье, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России.

Об этом он сообщил во время традиционного вечернего обращения.

По его словам, это не последнее решение по этой области государства-террористки.

"Смысл наших шагов также состоит в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Россия является единственным государством в мире, позволяющим своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов, а также напомнил, что российские ракеты неоднократно пролетали над ядерными объектами Украины.

“Также государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства для создания соответствующих угроз суверенитету других государств. Все это достаточно причин, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. И мы работаем над этим с нашими партнерами”, – заверил Владимир Зеленский.

Напомним, в декабре 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что на территории Запорожской АЭС находится около 500 вооруженных российских оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
640
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