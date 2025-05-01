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- Украина
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Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Арестовича: кто еще вошел в список
Среди попавших под санкции — бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович, политолог Константин Бондаренко и блогер Мирослав Олешко.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 мая 2025 года утвердил новые санкции СНБО, направленные против 76 физических и 81 юридического лица. Самым резонансным в списке стало имя Алексея Арестовича, бывшего советника главы Офиса президента.
Об этом стало известно из указов №267/2025, №268/2025, №269/2025, которые были обнародованы на сайте Офиса президента.
Согласно приложению к указу №267/2025, санкции применены к семи гражданам Украины: Алексею Арестовичу, Константину Бондаренко, Дмитрию Васильцу, Мирославу Олешко, Павлу Онищенко, Александру Семченко и Александру Скубченко. Также под санкции попали российские пропагандисты Анастасия Кашеварова и Станислав Бернвальд.
Указами №268 и №269 предусмотрены санкции в отношении еще 67 человек.
Напомним, Зеленский ввел санкции против российских артистов.