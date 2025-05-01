Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Арестовича: кто еще вошел в список

Алексей Арестович

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Президент Украины Владимир Зеленский 1 мая 2025 года утвердил новые санкции СНБО, направленные против 76 физических и 81 юридического лица. Самым резонансным в списке стало имя Алексея Арестовича, бывшего советника главы Офиса президента.

Об этом стало известно из указов №267/2025, №268/2025, №269/2025, которые были обнародованы на сайте Офиса президента.

Согласно приложению к указу №267/2025, санкции применены к семи гражданам Украины: Алексею Арестовичу, Константину Бондаренко, Дмитрию Васильцу, Мирославу Олешко, Павлу Онищенко, Александру Семченко и Александру Скубченко. Также под санкции попали российские пропагандисты Анастасия Кашеварова и Станислав Бернвальд.

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Указами №268 и №269 предусмотрены санкции в отношении еще 67 человек.

Напомним, Зеленский ввел санкции против российских артистов.