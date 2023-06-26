Зеленский ввел в действие важное решение СНБО по укрытиям

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО относительно результатов обследований объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты и решения проблемных вопросов укрытия населения.

Соответствующий указ №353/2023 обнародован на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня 2023 года "Об результатах оперативных обследований объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты и решения проблемных вопросов по укрытию населения", — говорится в документе.

Согласно указу, контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Своим решением СНБО признал неудовлетворительной работу по обеспечению готовности укрытий в Запорожской, Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области, Конотопском районе Сумской области, городах Киеве, Запорожье, Херсоне, Чернигове, Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Днепре Конотоп, Белая Церковь.

Кабинету Министров Украины, областным, Киевской городской военным администрациям и органам местного самоуправления поручено принять неотложные меры для привлечения в установленном порядке к дисциплинарной ответственности руководящих работников и других должностных лиц, отвечающих за содержание и эксплуатацию объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты в тех областях, районах и в городах, где ситуация этим решением признана неудовлетворительной.

До 30 июня они должны проинформировать о принятых мерах Аппарат СНБО.

Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны правительство должно определить статус объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты как имеющих стратегическое значение для обеспечения защиты населения, назначить должностное лицо из состава Кабмина, которое будет координировать и контролировать процесс приведения укрытий в надлежащее состояние, обеспечить проведение системных мер по проверке надлежащего состояния укрытий и создать комиссию во главе с вице-премьер-министром по восстановлению Украины — министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины для проверки состояния мостовых сооружений.

Кроме того, согласно решению СНБО, правительство должно внести до 31 июля 2023 года в Верховную Раду предложения по изменениям в Уголовный кодекс в части, касающейся усиления уголовной ответственности должностных лиц за ненадлежащее содержание, эксплуатацию укрытий, а также за необеспечение беспрепятственного круглосуточного доступа населения к таким объектам.

Кабмин также должен предложить и внести на рассмотрение парламента предложения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части установления (ужесточения) ответственности должностных лиц, балансодержателей (собственников) за ненадлежащее содержание и эксплуатацию укрытий, в закон "Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности" в части установления ответственности субъектов градостроительства за ненадлежащее проектирование и строительство защитных сооружений гражданской защиты, а также изменения в законодательные акты о предоставлении полномочий работникам Национальной полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям относительно принятия решений о привлечении к ответственности балансодержателей (собственников) укрытий за нарушение требований относительно надлежащего содержания и эксплуатации таких объектов.

Решением СНБО также определено, что Кабмин должен предложить на рассмотрение ВР изменения в законодательные акты об обязательстве застройщиков при строительстве жилых домов, учебных заведений и других зданий социальной инфраструктуры планировать подземные защитные сооружения гражданской защиты и/или сооружения двойного назначения на расчетную численность лиц, которые будут проживать/находиться в жилых домах, соответствующих заведениях, зданиях.

Кроме этого, по решению СНБО правительство должно обеспечить до 31 июля 2023 обновления (разработки) государственных строительных норм, стандартов в сфере внедрения инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и проектирования защитных сооружений гражданской защиты с учетом мирового опыта и требований безопасности, проработать до 15 июля 2023 вопрос о выделении органам государственной власти, органам местного самоуправления дополнительного финансирования в соответствии с обоснованными потребностями на обустройство укрытий в учреждениях с массовым пребыванием людей (учреждения здравоохранения, социальной защиты и т.п.) и по результатам принять в установленном порядке необходимые решения.

Совет нацбезопасности и обороны также определил, что министерства, другие центральные органы исполнительной власти до 31 августа должны обеспечить содержание в постоянной готовности имеющихся защитных сооружений и принять меры по наращиванию фонда таких сооружений с целью обеспечения укрытия персонала объектов критической инфраструктуры и субъектов хозяйствования, принадлежащих сферы их управления

Областным, Киевской городской военным администрациям совместно с органами местного самоуправления по результатам обследований объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты поручено обеспечить до 30 июня 2023 года изъятие из электронных карт укрытий тех объектов, которые по техническим и/или другим причинам не могут использоваться населением для укрытия, привести до 25 июля в надлежащее состояние имеющиеся укрытия, обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним, а также предоставить онлайн-доступ населению к информации об имеющихся защитных сооружениях гражданской защиты, создать колл-центры для приема, обработки и оперативного реагирования на обращения граждан, разработать электронные карты укрытий, чат-боты и другие информационные ресурсы.

Областные администрации и органы местного самоуправления также должны принять меры по наращиванию фонда защитных сооружений с целью обеспечения доступа к укрытиям для 100 процентов населения, в частности путем строительства новых защитных сооружений, сооружения укрытий модульного типа, а также обследования и приспособления сооружений подземного пространства для их использования как укрытий.

Напомним, в Киеве для укрытий чиновники приобрели техники на 1,5 млн грн.

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