Зеленский выбрал кандидатуру военного омбудсмена: что известно

Глава государства Владимир Зеленский избрал кандидатуру уполномоченного президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей наших воинов. Указ будет опубликован завтра, 30 декабря.

Об этом президент сообщил в своем ежедневном видеообращении.

По словам Зеленского, он избрал "сильную кандидатуру", которая "способна будет защищать права наших воинов" и сможет "действительно влиять на ситуацию и реально помогать воинам, родным наших воинов".

"Был запрос от наших военных – и это объективная потребность – о создании особого института военного омбудсмена. Мы обсуждали создание такого института с министром обороны Украины, с военным командованием, также с представителями гражданского общества – много было мнений. Подготовлено первое решение – указ о назначении уполномоченного президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей наших воинов", — сообщил президент.

Уже после этого будут запущены институты омбудсмена, согласован соответствующий законопроект о военном омбудсмене, системные основы его деятельности: полномочия, финансы и все остальное.

"Я прошу Верховную Раду Украины и правительство своевременно поддержать новации, которые будут предложены. Должны уже вскоре дать старт работе военного омбудсмена", — подчеркнул Зеленский.

Также президент вспомнил работу приложения "Армия+", "который тоже уже помогает в решении некоторых проблемных и очень чувствительных вопросов наших военных", а также "важное решение Америки в поддержку Украины".

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, сколько будет продолжаться подготовка военных к участию в боевых действиях. В настоящее время военное командованиеработает над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях продолжалась два месяца.

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