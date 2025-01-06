Зеленский: Выход США из НАТО может позволить Путину уничтожить Европу

Президент Украины подчеркнул, что даже если Европа создаст коалицию против России, этого может быть недостаточно для противодействия Кремлю.

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит вывести Соединенные Штаты из НАТО, это создаст угрозу всей Европе, ведь Владимир Путин воспользуется ситуацией.

Об этом он сказал в интервью Лексу Фридману.

“Да, он (Путин – ред.) подготовится. Он понял, что это не советская война и с нами так не получится. Он все пустит на производство оружия. У него будет очень много оружия и очень большая армия. И вы думаете, что после такого унижения четыре года не было войны, он не добил нас, он вернется и будет бороться только с нами, только с Украиной? Он уничтожит все вокруг", – заявил Зеленский в интервью Лексу Фридману.

Президент Украины подчеркнул, что даже если Европа создаст коалицию против России, этого может быть недостаточно для противодействия Кремлю.

"Путин уничтожит Европу. Считайте, какая в Европе армия. У нас самая большая армия в Европе, самая большая украинская армия. Второе место после нас – Франция, у которой примерно 200 тысяч, в то время как у нас 980 тысяч. Европа может собрать армию, которая будет состоять из 2-3 миллионов человек? Нет. Европа не захочет этого делать”, – отметил Зеленский.