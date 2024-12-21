Зеленский высказался о многочисленных обстрелах украинских городов армией РФ (видео)

Жертвами окупантов были и остаются мирные украинцы.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о многочисленных обстрелах украинских городов армией РФ. Он в очередной раз подчеркнул: это российский террор, которому мы противодействуем.
Об этом писал украинский лидер Владимир Зеленский.
Сколько дронов, ракет и КАБов применили россияне за неделю
Ночью 21 декабря российские оккупанты применили более 110 ударных дронов против наших людей. Разрушен онкодиспансер в Херсоне, попадание в многоквартирные дома в Харькове и Запорожье. Ранее была применена баллистика по Киеву, обстрелянные Сумы, Кривой Рог, Днепровщина и Донбасса. На этой неделе по Украине выпущено более 550 управляемых авиационных бомб, почти 550 ударных дронов и более 20 ракет разных типов.
"Это российский террор, которому мы противодействуем. Я благодарю партнеров, которые в дальнейшем поддерживают Украину и усиливают давление на Россию. Совместной силой мы обеспечим стабильный мир", — подчеркнул Зеленский.
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