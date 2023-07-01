Зеленский высказался о риске потери жизни: "Я к этому привык. Это сознательный выбор"

Украинский президент Владимир Зеленский говорит, что уже больше года ежедневная опасность стала частью его жизни. Впрочем, к таким ощущениям он уже привык.

Об этом глава государства рассказал в интервью изданию El mundo.

Вместе с тем он подчеркнул, что российскому президенту-диктатору Владимиру Путину в этом плане "не везет" гораздо больше.

"Я к этому привык. Рядом со мной много людей, также живущих в опасности. Это сознательный выбор, который мы сделали. Я горжусь задачей, которая стоит передо мной. Я живу с этим нормально. Да, я вам скажу, что Путину сейчас больше угрожают, чем мне. Есть еще люди, которые хотят его убить", – рассказал Зеленский.

Он говорит, что затрудняюсь ответить на вопрос, как быть человеком, который сталкивается с наибольшими рисками для собственной жизни. Украинский лидер отмечает, что самая большая опасность существует для наших защитников на фронте.

"Каждая секунда. Всегда есть бомбы. Спать и выживать очень тяжело. Я был там несколько раз и знаю, что происходит. Дай бог им силы идти дальше и вернуться домой", — отмечает глава государства.

Напомним, издание The Economist пишет, что Россия дважды пыталась атаковать ракетами здание Главного управления разведки, цель – убить руководителя разведки Кирилла Буданова. По словам помощников главы ГУП, на него было совершено по меньшей мере десять покушений.

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