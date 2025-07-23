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Зеленский высказался по поводу ситуации с НАБУ, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 23 июля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 июля 2025 года:
Зеленский в своем обращении прокомментировал ситуацию вокруг НАБУ и САП .
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