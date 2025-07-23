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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
507
Время на прочтение
1 мин

Зеленский высказался по поводу ситуации с НАБУ, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 23 июля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 июля 2025 года:

  • Зеленский в своем обращении прокомментировал ситуацию вокруг НАБУ и САП .

  • Россия атаковала Сумы: часть города без света Читать далее –>

  • Дело Чернышева не будут забирать у САП - Генпрокурор Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>

  • В Кривом Роге ночью раздались взрывы Читать далее –>

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